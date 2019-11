Honors per a Pilar Benejam

Després que fos investida ahir migdia al Paranimf del Rectorat, la doctora en Pedagogia i mestra de mestres menorquina Pilar Benejam Arguimbau (1937), també Filla Il·lustre de Ciutadella des de principis de 2019, compta amb un nou reconeixement a la seva trajectòria, referent com és a Balears, Catalunya i a tota la resta de l’estat espanyol en la Didàctica de les Ciències Socials i en la formació de professorat: doctora Honoris Causa per la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.

En el seu discurs d’investidura, Benejam, que com a mestra ha divulgat nous corrents de la Geografia i com a investigadora s’ha centrat sobretot en l'anàlisi de la docència, i fent palès que ambdues activitats no poden desvincular-se una de l’altra, reflexionà sobre què és ser un bon mestre i quin paper hi té la Universitat per formar-los.

A parer de la nova doctora Honoris Causa, tots els mestres haurien de tenir una formació científica, perquè «el coneixement s’ha de justificar amb raons, que són diverses i no totes tenen la mateixa verosimilitut». Considerant, de la mateixa manera, indispensable la vinculació entre teoria i pràctica, en el sentit que «per construir el coneixement professional s’han de tenir experiències que donin significat i posin a prova la teoria».

Per açò també és important la formació dels futurs docents i escollir adequadament qui els forma: «Cal que el professorat universitari tengui un coneixement pràctic de l’escola, al nivell per al qual pretenen preparar». I, així, «hauria de ser reclutat entre persones de reconegut prestigi docent i renovar periòdicament aquesta pràctica, perquè res no serveix per sempre». I és que per a Benejam, en una de les seves premisses bàsiques, «el coneixement sobre l’aprenentatge sempre està en construcció».