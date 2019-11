Amenazas anónimas caldean la consulta de Junts per Lô

El anuncio de la celebración de una consulta popular organizada por Junts per Lô sobre la futura ubicación del centro de salud empezó con tensión y con duras críticas por parte de varios colectivos y del propio equipo de gobierno. Y acaba con amenazas. El grupo organizador de la votación ha recibido mensajes anónimos que caldean aún más la consulta. Les tildan de «mierdas» y «comunistas». Junts ha animado en redes a que «las amenazas anónimas o firmadas no limiten nuestros derechos de opinión y expresión». Y no se achanta ante esos mensajes que les han llegado junto a un puñado de papeletas rotas en pedazos.

Con respecto a las declaraciones realizadas por el PP, Junts per Lô asegura que «no habrá ninguna vulneración de derechos, tampoco se utilizarán censos». Lamenta que hayan tenido que recorrer a puntos privados para votar «porque ya contábamos que el PP impediría el uso de puntos públicos». Y alerta que «querer atemorizar a los posibles participantes suele ser un recurso de quien no está seguro de sus convicciones».

Recuerda que en consultas del PP «la urna viajaba hasta el cementerio para perseguir a los ciudadanos». La consulta popular se celebra hoy y se podrá votar entre las 10 y las 14 horas y de las 17 a las 19 horas. La pregunta que se plantea es dónde cree más conveniente ubicar el centro de salud: la antigua escuela de La Salle o el solar ubicado al lado de la escuela Mestre Duran. Habrá urnas ubicadas en la oficina municipal de Coll des Palmer, en el Club de Jubilados y en la antigua escuela de La Salle.