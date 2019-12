Junts per Lô defiende la validez de las opciones sometidas a consulta

Junts per Lô reitera que las dos ubicaciones para el nuevo centro de salud planteadas en la consulta popular del sábado son viables y atribuye a «motivos electoralistas» el hecho que el PP haya dado la espalda al edificio antiguo de La Salle, simplemente por ser una propuesta que surge de otra formación política. «En un momento determinado puso por delante impedir el éxito de una propuesta de la oposición a la lógica de la geografía. Y buscó cualquier excusa para oponerse. Es subordinar los proyectos de pueblo al electoralismo de unos pocos que buscan vivir de la política», razonan.

En un comunicado emitido este lunes, Junts per Lô expone que los técnicos de ambas administraciones consideraron viables ambos espacios y que el equipo de gobierno municipal ha declinado de forma deliberada realizar un informe sobre el encaje del centro de salud dentro de la ciudad, en cuestiones como movilidad o conveniencia urbanística, «que es el que daría más información importante». «Son centros de atención primaria, no hospitales, y se realizan integrados en las poblaciones», expone.

También refuta Junts per Lô el argumento de la falta de aparcamiento en La Salle, al indicar que sí habría espacio suficiente y además serían muchos menos, respecto a la posibilidad de las inmediaciones del CEIP Mestre Duran, los usuarios que acudirían a la visita médica en su vehículo. Acusa al PP de no querer en ningún momento entablar un diálogo sobre la cuestión, como sí ha intentado hacer Junts per Lô en diversos actos. Además niega que la operación de compra de La Salle conlleve una demora de diez años, como dice el PP, o que la adquisición sea una fórmula menos conveniente, puesto que a la larga se tendrá que adquirir un solar para sustituir el ahora comprometido con el IB-Salut.