El alcalde suspende el acceso de Junts per Lô al registro por su uso irregular

El alcalde de Alaior, José Luis Benejam, suspendió a finales de agosto el acceso informático de los concejales de Junts per Lô al registro municipal después de haber detectado que habían hecho una utilización irregular del mismo. En concreto, desde la oposición se había consultado de forma reiterada y sin la preceptiva autorización documentos que habían acabado de entrar en el Consistorio, aprovechando la existencia de un fallo en el sistema informático. Desde grandes proyectos a solicitudes de licencias de obras.

En una resolución de alcaldía emitida el 30 de agosto, que también firma la secretaria municipal, Benejam advierte a Junts per Lô de la detección de estas prácticas irregulares y del hecho que el contenido de los documentos consultados sin el necesario permiso se dio a conocer al cabo de poco tiempo en la página de Facebook «Notícies d’Alaior», cuya autoría se atribuye al entorno de Junts per Lô, cuando la divulgación de esta información no está permitida en ningún caso. Además, el alcalde les comunica la suspensión del acceso informático al registro, que finalmente se prolongó por espacio aproximado de unas tres semanas, hasta que se solventó el fallo informático y se acabó una exhaustiva auditoría del historial de los accesos de los concejales de la oposición a los documentos reflejados en el registro.