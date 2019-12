El Gobierno deniega las ayudas para extraescolares a niños ‘superdotados’

La Associació Altes Capacitats i Talents de Menorca (ACT), que agrupa a las familias con hijos con elevadas capacidades intelectuales de la Isla, ha lanzado la voz de alarma. El Gobierno les deniega las ayudas que venían recibiendo para que los menores puedan acudir a actividades extraescolares que les permitan seguir ejercitando su especial talento. El razonamiento que les dan desde el Ejecutivo central vuelve a poner en evidencia la discriminación que sufren los habitantes de territorios con una escasa oferta formativa, como son las islas menores.

El motivo esgrimido para rechazar las solicitudes que llegan desde Menorca para seguir beneficiándose de esta ayuda, hasta 913 euros anuales, es que los alumnos «no asisten a programas específicos para alumnos con necesidad de apoyo educativo asociada a altas capacidades». El problema es que la oferta en las Islas es extremadamente reducida, con solo dos programas, y muchas familias recurren a otras actividades, como pueden ser la informática, el ajedrez o los idiomas, según explica la presidenta de la ACT, Susana Balle, quien subraya que esas habilidades especiales «se pierden si no se ejercitan».

En Menorca, según los últimos datos del Govern, hay actualmente 86 casos reconocidos. Y no todos se han podido beneficiar en los últimos años de la ayuda que ahora se deniega. No en vano, además de la exigencia de que la formación se imparta en centros especializados y de contar con informes de profesionales como psicólogos o psicopedagogos, hay otros requisitos como el nivel de renta que no todas las familias cumplen.