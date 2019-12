El PP defiende el plus de altos cargos y Més dice que es insólito

Juan Manuel Lafuente considera «injusta y absurda» la enmienda presentada por Més per Menorca para eliminar de los Presupuestos de 2020 el complemento a los altos cargos del ejecutivo que proceden de fuera de las islas. Aduce el diputado del PP que la posición de la formación soberanista supone importantes contradicciones en el principio de igualdad. «Parece que cuando los cargos son de otro, el complemento no tiene sentido. Y si vienen de Asturias no tendrían derecho, pero si lo hacen de Menorca pensamos lo contrario», según declaraciones a Efe.

Lafuente recuerda que no es la única «contradicción» de Més y critica el hecho de que los econacionalistas hayan aprobado otros presupuestos donde esta partida estaba contemplada. «En 2019 los aprobaron y ahora también votarán a favor los de 2020. Es una incongruencia total y absoluta. Hicieron lo mismo con el metro del Parc Bit. Es postureo de cara a la galería», afirma. Lafuente cree justo el complemento del Govern a altos cargos con residencia fuera de Mallorca, «es lógico que a una persona que venga de las islas menores se le abone una cantidad para compensar los gastos de transporte y estancia».

Més, por su parte, se ratifica en la oposición a ese plus insólito, «no hay ninguna comunidad autónoma que pague a ciudadanos de las Balears por formar parte de su gobierno autonómico», critica Josep Castells. «Estar a favor de este complemento denota una mentalidad provinciana y periférica, de gente que piensa que por venir a las Illes Balears se ha de cobrar un plus», agrega, al tiempo que recueda que hay personas suficientemente preparadas en las Islas para esos cargos.