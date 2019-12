Els mostradors més vistosos d’aquest Nadal a Maó

Els comerços Bio Magatzem i Peluquería M. Antonia han estat els guanyadors del Concurs de Mostradors per Nadal a Maó 2019, organitzat per l’Ajuntament. Ambdós han aconseguit, com a reconeixement per la seva creativitat, un import de 200 euros a més d’una obra artística original, única i inèdita.

Bio Magatzem, de l’Avinguda Josep A. Clavé, ha obtingut la millor puntuació en la categoria d’Estil Lliure, amb la reproducció d’un bosc amb elements naturals, com alguns dels seus mateixos productes. En aquest apartat, l’Hotel Capri-Artiem ha obtingut l’accèssit, pel qual ha rebut cent euros. Per la seva part, el mostrador de Peluquería M. Antonia, de l’Avinguda Menorca, ha estat el millor puntuat pel jurat en la modalitat d’Estil Clàssic, amb un betlem a una llar de foc. L’accèssit ha estat per a la pastisseria Las Delicias.

El concurs ha comptat amb la participació de 31 mostradors del municipi.