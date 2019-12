Es Grau lleva más de 20 días sin telefonía móvil de Movistar

Hace años que la telefonía móvil dejó de ser un adelanto para convertirse en un servicio de uso común y popular del que no se puede prescindir. Cuando falta, las repercusiones van más allá de la mera comunicación diaria.

Los saben bien en el núcleo de Es Grau, donde los abonados a Movistar carecen de servicio telefónico desde el 22 de noviembre, según denuncia la Asociación de Vecinos. De acuerdo con su queja pública, el servicio «es desastroso» desde hace tiempo, «no es una avería aislada, padecemos cortes puntuales durante días desde hace años».

Sin embargo, a partir de la fecha citada el problema se ha agravado, no hay cobertura, aunque la semana pasada se recuperó durante unos días. El problema afecta a la mayor parte del centenar de vecinos que residen de forma fija en Es Grau todo el año y que tienen contrato con esta compañía.

Durante este periodo han registrado la incidencia de forma individual varios abonados, hasta este jueves se habían registrado siete, pero esta vía de declaración de avería no ha dado resultado hasta el momento, ya que no se trata de una particular, sino general y estaría localizada en el repetidor que da cobertura a esta zona. El uso de los mismos terminales en Maó u otros lugares de Menorca no ofrece dificultades.

La única información obtenida al respecto por la Asociación de Vecinos en el curso de las gestiones realizadas ante la operadora es que el problema radica en la parte eléctrica del repetidor, que estaría estropeada y necesita recambio. Desde Movistar no ofrecieron ayer ninguna información relacionada con esta denuncia de los usuarios de Es Grau.

Los vecinos recuerdan que se trata de un servicio básico y lamentan que su presión no haya dado resultado, pero están convencidos de que si el fallo se hubiera producido en Maó, por ejemplo, no habría durado más de un día.