El PP de Ciutadella pide a los Reyes «un gobierno humilde»

El Partido Popular de Ciutadella ha hecho su particular carta de Reyes para el equipo de gobierno. Cree que «les tendrían que llevar un saco de carbón», pero lo que le piden «es un saco lleno de humildad, buen talante, capacidad de diálogo, voluntad de llegar a acuerdos, transparencia... y que dejen de pasar el rodillo».

Los populares de Ciutadella, tras seis meses de gobierno, denuncian «la falta real de voluntad de diálogo y la poca humildad del equipo de gobierno municipal», encabezado por la alcadesa Joana Gomila. Lamentan que el tripartito no haya cogido el guante del portavoz del PP, Antoni Juaneda que en la sesión constitutiva del 15 de junio ofreció «colaboración leal al gobierno y voluntad de llegar acuerdos en los proyectos más importantes».

En un comunicado detallan una retahíla de ejemplos en los que, según los populares, se revela esta falta de humildad y falta de diálogo. Denuncian que en la aprobación de los presupuestos «pasara el rodillo» y no atendiera la petición del PP de posponer su debate ya que no había habido tiempo de analizar la documentación, ya que les fue remitida el mismo día del pleno.

También lamenta que no haya querido negociar el Plan General; que enseñara «su cara más intransigente» en la negociación de los acuerdos del personal municipal; de que no fuera capaz de consensuar el manifiesto contra la violencia de género; que no dejara participar en un pleno a Vox, pese a que lo permite el reglamento; y que no invite a la oposición en diversos actos y actividades municipales.