Més per Menorca solo acepta el plus de residencia para los cargos de las islas menores

El diputado de Més per Menorca Josep Castells aseguró ayer que la propuesta de Unidas Podemos de rebajar el plus de compensación para los altos cargos no residentes en Mallorca supone «cambiar el tema de debate» respecto al objetivo perseguido con su iniciativa «hablando de otras cosas». Para la formación menorquina el espíritu de su enmienda a los presupuestos de la comunidad autónoma, que hoy se debaten, no es cuestionar la cantidad que se está percibiendo, que Unidas Podemos insta a rebajar de 22.000 a 12.000 euros anuales, sino que solo la reciban aquellos dirigentes que residen en las islas menores.

Es más, para Castells determinar qué cantidad es la adecuada para compensar el hecho de residir fuera de Mallorca no corresponde a un debate a nivel político, sino más bien a una cuestión que deben valorar los técnicos. «Que se tengan que justificar los gastos también nos parece bien, pero con esta propuesta dejan de lado el motivo principal de la enmienda, lo dejan de lado», apunta Castells, quien recuerda que los 22.000 euros anuales son brutos. «La cantidad en sí misma no están tan desencaminada, pero no nos tenemos que desviar del espíritu original de la enmienda», señala.

La transacción de Unidas Podemos a la enmienda de Més per Menorca solo se debatirá en el pleno si así lo aceptan todos los grupos parlamentarios. Castells asegura al respecto que ni siquiera la ha visto todavía por escrito. Més per Mallorca y Ciudadanos afirmaron ayer que apoyarán la enmienda de Més per Menorca.