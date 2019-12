Cristina Gómez pide la dimisión de la cúpula de Podemos, «es una vergüenza»

Cristina Gómez se muestra indignada con el manejo del plus de residencia, 22.000 euros anuales, en manos de Unidas Podemos. «Tengo necesidad vital de desmarcarme, me paran por la calle, es una vergüenza», afirma.

Como se ha informado en los últimos días, ese plus está previsto para altos cargos del Govern balear con residencia habitual fuera de la Isla de Mallorca. Es una medida pensada para que menorquines e ibicencos no estuvieran en inferioridad de condiciones, pero ahora ha adquirido otra dimensión con los seis fichajes de fuera de las Islas que han realizado Mae de la Concha y Juan Pedro Yllanes, los dos consellers de Podemos.

Sobre este polémico plus para gente de las islas menores, «Podemos lo ha complicado. No estoy de acuerdo ni con pluses ni con dietas, pasar a cobro el gasto me parece más justo», explica.