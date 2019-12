Los ayuntamientos de Menorca bajan la inversión en 2020 por la caída de aportación externa

Los ayuntamientos de Menorca tienen para el año que viene menos dinero para inversiones que este 2019. Así se desprende de los presupuestos municipales de los ocho consistorios de la Isla. En conjunto, los municipios destinarán en 2020 al capítulo de inversiones un total de 14,93 millones. Se trata de 2,31 millones de euros menos que este año, lo que supone una caída del 13,38 por ciento.

El descenso de la capacidad inversora de los municipios se debe principalmente a la bajada de la aportación de fondos para obras por parte del Consell y del Govern. Y es que para este 2020 llegará, por un lado, menos dinero a los ayuntamientos para sufragar proyectos financiadas por el Impuesto de Turismo Sostenible (la conocida como ecotasa) del Govern, y por el otro, también baja la aportación del Consell, que este 2019 se disparó debido a las inversiones financieramente sostenibles y por los proyectos financiados con los fondos de la regularización de plazas turísticas, y de los que para 2020 solo quedan algunas partidas residuales.

En concreto la aportación para el año que viene de otras administraciones para financiar inversiones y obras municipales (transferencias de capital) es de 13,81 millones de euros. Son 5,77 millones menos que este 2019, con una caída porcentual del 29,48 por ciento. Las aportaciones de otras administraciones bajan en los ocho municipios, y los que porcentualmente padecen una mayor caída son Ciutadella y Ferreries.

Con estos datos en la mano, se constata que los ayuntamientos han tenido que hacer un sobreesfuerzo para mantener su capacidad inversora, ya que pese a que ingresarán cerca de seis millones de euros menos de otras administraciones, las inversiones solo bajan 2,3 millones. La diferencia tendrá que salir o bien de los ingresos propios (impuestos y tasas) o bien de las transferencias corrientes de las otras administraciones, ya que tampoco tiran de préstamos bancarios.

Por municipios

Las inversiones bajan en casi todos los municipios, excepto en Maó y Alaior, aunque en ambos casos se debe a obras de mejora en las calles de ambos municipios y en el caso de la ciudad de Llevant también por la compra de una nave para la brigada.

Cabe destacar que en algunos municipios, como Ciutadella, donde las inversiones bajan un 51 por ciento, es porque no se han incorporado las inversiones no ejecutadas en las urbanizaciones este 2019 con los fondos de las plazas turísticas y el millón de euros de las obras de la segunda fase del Real Alcázar, financiadas con la ecotasa de 2018. En este sentido cabe apuntar que aún no ha empezado la primera fase (con los fondos de 2017), por lo que difícilmente se podrá iniciar en 2020 la segunda fase.

En el resto de municipios bajan las inversiones ya que este 2019 había grandes proyectos (de la ecotasa) como la compra de S’Ermita de Ferreries y la partida para rehabilitar el Casat de Binicodrell de Es Migjorn. En el caso de Ferreries cabe apuntar que este 2020 se ejecutará una gran inversión (instalación de placas solares en dos parkings) pero no la ejecutará el Ayuntamiento.

En cuanto al resto, cabe destacar que Es Mercadal ha bajado las inversiones para poder incrementar las partidas sociales y de personal; en Es Castell se ejecutan inversiones sostenibles del Consell, dedicadas a la mejora del alcantarillado en urbanizaciones, que no se pudieron iniciar este 2019; y que la comparativa de Sant Lluís está condicionada porque en 2019 se tuvieron que prorrogar los presupuestos de 2018.