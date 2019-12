Nueva campaña contra el uso del teléfono 902 para pedir cita en el IB-Salut

El IB-Salut se beneficia de un copago sanitario del que sus usuarios muchas veces no son conscientes: las llamadas telefónicas al 902 para pedir cita médica. Una nueva campaña ciudadana, impulsada por el exdiputado de Més per Menorca, Nel Martí, en las redes sociales, recuerda que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado reiteradas peticiones para suprimir este sistema de cobro indirecto, y critica también que con el gobierno de izquierdas en Balears ese «oscuro copago» se mantenga.

Para contactar con el sistema de citas, bien para acudir al médico o informarse de gestiones como renovar la tarjeta sanitaria, hay diversas opciones. Una es por internet, otra acudir directamente en persona al centro de salud pero la más utilizada es la llamada por teléfono. Cuando esa llamada se realiza al número con el prefijo de Balears 971 es gratuita, pero cuando se marca el 902 puede salir cara. Si se llama desde un fijo el coste es más o menos como el de una llamada interprovincial, pero si se llama desde el móvil –el que más utilizan los usuarios hoy día–, y no se tiene en cuenta que es un 902, el precio de pedir cita puede ser de tres euros por menos de 5 minutos. Este tipo de llamadas no están incluidas en las tarifas planas que ofrecen las compañías telefónicas.

Además, tampoco es habitual que el servicio al otro lado de la línea responda de inmediato, puede ser normal tener que aguardar a que te atiendan o repetir la llamada más de una vez porque salta el contestador que informa de que las operadoras están ocupadas.

«La cuestión es que hoy por hoy, por diversas razones, la mayoría de llamadas al servicio de citas se realiza a través del móvil y muchos desconocen el sobrecoste», señala el exparlamentario de Més en su perfil de una red social. Martí afirma que «a través del 902 el IB-Salut recauda unos cien mil euros anuales a costa de un copago ¿es justificado», se pregunta, «algunos creemos que no».

Martí recuerda que la función del IB-Salut es proveer de servicios sanitarios públicos a los usuarios «con transparencia y equidad y el 902 no es ni una medida equitativa, ni progresiva, ni progresista; tampoco es eficiente y transparente», critica. Por todo ello anima a todos los usuarios a usar el 971 y no el 902 para pedir cita, y reclama al Govern que no use ese número.

Lo cierto es que pocos usuarios tienen claro el coste de cada prefijo telefónico. En el caso del 902 está claro que quien llama paga todo el coste. Su nombre técnico es «números de tarifas especiales sin retribución para el llamado», pero la OCU denuncia que «la realidad es que las compañías telefónicas incentivan a las empresas para que los usen, ya que los márgenes son muy elevados».