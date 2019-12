Podemos ignora a Som Bases y su petición de dimisiones en la cúpula

El silencio de la dirección de Podemos en torno al plus de residencia de 22.000 euros es elocuente y retumba. Cristina Gómez, miembro del Consejo Ciudadano Autonómico (CCA) de la formación como representante de la corriente crítica Som Bases, no solo declaró a los medios que la secretaria general Mae de la Concha debía dimitir, sino que formalizó dicha petición en un correo electrónico a la Secretaría de Coordinación y también la remitió vía Telegram, la red social en la que habitualmente se comunican en el partido. Eso fue a mediados de diciembre, cuando estalló la polémica del plus de residencia que cobran altos cargos del Govern de fuera de Balears fichados por Yllanes y De la Concha. Gómez aún aguarda una respuesta de su partido y es pesimista respecto a si los críticos podrán forzar dimisiones o cambios en la cúpula.

«No ha pasado nada y lo más probable es que no pase nada, porque para eso se deberían tratar, deliberar y votar nuestras propuestas pero no hemos llegado a ese punto», declara la representante de Som Bases, y añade que volverá a presentar su propuesta de nuevo, para que se trate en el Consejo Ciudadano Autonómico que debe celebrarse el próximo 11 de enero, del que asegura «aún no tengo el orden del día».

Tampoco le han remitido sus compañeros el acta del consejo celebrado el pasado 14 de diciembre al que excusó formalmente su asistencia, y eso que el plus de residencia se trató de forma monográfica. «Parece que consideran que una rebaja a 12.000 euros es suficiente, para nosotros eso es un parche, no estamos de acuerdo» y además, remacha, «no se rinden cuentas».

Gómez asegura que no opina sobre la decisión final del Parlament, que aprobó el articulado de los Presupuestos sin rectificar el plus de 22.000 euros. «Yo no entro en lo que hacen otros partidos, le exijo al mío», explica la política menorquina, para quien «todo lo que ha pasado (incluidas las manifestaciones de De la Concha) son una línea roja total, nos desmarcamos, creemos que es ya algo higiénico, e intentaremos rectificarlo», subraya.