Més apuesta por desarrollar al máximo «la vía insularista»

«Es evidente que es un borrador que llega de Mallorca y eso se nota», afirmó este lunes Maite Salord, miembro de la ejecutiva de Més per Menorca, sobre el anteproyecto de Ley de Consells que se presentó en la última conferencia de presidentes, aunque sin entrar en más detalles. La política menorquinista añadió en su valoración que «en Més no podemos entender una Ley de Consells que no vaya en la dirección de desarrollar al máximo el autogobierno de cada isla y que supedite, de alguna manera, las decisiones políticas al Govern».

Salord recalcó que su partido sigue «el camino de máximo autogobierno de la isla y de explorar hasta donde sea posible esa vía insularista que la reforma estatutaria de 2007 abrió». Por otro lado, la dirigente de Més señala que desde ese año, con la reforma del Estatut d’Autonomia, estaba pendiente el despliegue de esta ley de Consells, por lo que «entendemos que es necesaria». La crítica se dirige asimismo a «las formas» a la hora de dar a conocer un borrador de anteproyecto que, según considera, «no se ha trabajado a nivel político con los consells». «Lamentamos que esas formas han fallado, no han sido las correctas», asevera.

Por su parte, Damià Borràs, secretario de Organización del PSOE menorquín, señala que la ley actual ha funcionado pero «está superada por el nuevo Estatut y por el desarrollo de todas las competencias de los consells, que son órganos de gobierno de la Comunidad Autónoma y necesitan actuar como tales». Borràs defiende que los consells deben poder ejercer sus competencias «con agilidad y transparencia». En ese sentido no ve problema a que la futura ley permita a los ejecutivos insulares decidir los contratos públicos de la institución. «Si los contratos se hacen con total transparencia eso es irrelevante», opina, ya que «las adjudicaciones en las administraciones públicas se aprueban bendecidas por los técnicos». Además recuerda que la oposición y los ciudadanos tienen acceso a los expedientes. Lo que sí permitirá esta fórmula –apunta Borràs–, es ganar agilidad a los gobiernos insulares.

Para el dirigente socialista lo importante es que se alcance el máximo consenso con la nueva ley. «Lo más importante es pensar que ha de ser un instrumento útil tanto para los que gobiernan como para los que son oposición».

Borràs recuerda que «estamos ante el embrión de la ley» y que «cada isla es muy diferente». El socialista afirma que «el debate serio está por comenzar, este es un documento base para discutir, queda un largo recorrido parlamentario», recalca.