Ciutadella comenzará el año sin música en la calle

Ciutadella comenzará el año sin convenio que regule las actuaciones musicales en la vía pública y, por lo tanto, sin actuaciones en la vía pública.

El que ha estado vigente durante los últimos tres años y que ha permitido que la música suene en la calle deja de tener efecto este marters, después de que el Ayuntamiento de Ciutadella se viera forzado a extinguirlo por Junta de Gobierno a principios de este mes de diciembre. «Teníamos una demanda judicial que nos obligaba a extinguir el actual convenio», justifica la concejal de Comercio, Sandra Moll que, a la vez, confía en poder aprobar el nuevo a finales del próximo mes de enero.

En este sentido, Moll explica que, tras varias reuniones, el equipo de gobierno ha alcanzado un acuerdo y ha definido una nueva propuesta que, ahora, los servicios técnicos están evaluando. Además, este mismo documento también se ha puesto en manos de Ciutadella Antiga, que actúa como intermediaria entre los grupos de música y el Ayuntamiento y organiza las actuaciones y la Associació de Músics de Menorca, como los protagonistas de las mismas, para que también den su visto bueno.

Este propuesta, concreta Moll, no reducirá, finalmente, el número de conciertos, sino que, durante el los meses de invierno, los distribuirá con el objetivo de que no se concentren en un mismo lugar. En cambio, durante el verano no se producirán cambios ya que, señala Moll, las zonas que son objeto de actuaciones no generan conflicto. «Exceptuando la Costa Marina, donde sí que se reducirá el número», concreta.

Sin embargo, a pesar de tener ya una nueva propuesta definida, mientras no esté aprobada la música tendrá que esperar.