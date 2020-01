Los tres consellers del Govern con plus de residencia también cobran dietas por otros cargos

Además del complemento salarial de residencia, los polémicos 22.000 euros por no vivir en la isla de Mallorca, los tres consellers no mallorquines del Govern, Pilar Costa (Eivissa), Marc Pons (Menorca) y Mae de la Concha (Menorca), perciben retribuciones por ocupar los puestos en empresas públicas que les corresponden por razón de su cargo en el Ejecutivo autonómico. La suma del sueldo de consellers, el plus de residencia y el cobro de dietas hace que las retribuciones dinerarias declaradas a través de la declaración de la renta superen a los de la presidenta del Govern, Francina Armengol.

El caso más llamativo es el de la consellera de Presidencia, Cultura e Igualdad, Pilar Costa, que en el año 2018 declaró una retribución de 114.167 euros brutos. Al sueldo base de los consellers, 60.971,26 euros, suma esos 22.000 euros de plus por tener fijada su residencia en Eivissa y además percibe una dieta por su puesto en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Balears y la dieta por la asistencia a los plenos autonómicos como diputada electa.

Marc Pons, conseller de Movilidad y Vivienda, fue en 2018 ­el último año con ingresos declarados, el segundo miembro del Govern que con una mayor retribución dineraria, 94.520 euros brutos anuales. En su caso renunció al acta de diputado y no cobra las dietas correspondientes, sin embargo, sí tiene puestos remunerados en Autoridad Portuaria de Balears (es vocal) y en Gestión Urbanística de Balears S.A (Gestur Balear), como presidente de la mercantil de mayoría pública. Pons ocupa otros 25 cargos no retribuidos de representación en entes y comisiones.

En el caso de Mae de la Concha, que accedió al cargo el pasado verano, no es posible realizar la suma de sus retribuciones dinerarias desde que es consellera, pero no cabe duda que se acercará –o incluso superará­– las cifras de Marc Pons. No en vano, suma al sueldo de consellera, el plus de residencia y dietas como presidenta de Serveis de Millora Agrària i Pesquera (Semilla) y del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (Fogaiba). Solo un conseller mallorquín percibe dietas por otros cargos, Miquel Mir, que preside el Ibanat, la Abaqua y el Sitibsa.