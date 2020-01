Podemos Maó abordará en ‘círculo’ el plus de los 22.000 euros en el Govern

El Círculo de Maó de Podemos no está dispuesto a que se consolide sin más debate el plus de 22.000 euros que perciben los altos cargos del Govern no residentes en Mallorca. Ese es uno de los puntos que abordará en la reunión convocada para este jueves en su sede de la Esplanada.

No es el único, pero sin duda es el que más interés despierta dado que viene precedido por la crítica pública realizada en las últimas semanas por Cristina Gómez, voz autorizada dentro de la organización, que calificó de «vergüenza» el cobro de ese plus, que beneficia en particular a los directores generales de las dos consellerias de Podemos procedentes de otras comunidades.

Antes de debatir sobre ese asunto, se planteará otro directamente relacionado con el mismo y con la coordinara del partido en las Islas, Mae de la Concha. Esta habría burlado con su nombramiento como consellera el proceso de primarias que Podemos sigue para todos los aspirantes a cargo público. En ese proceso, De la Concha fue designada por los inscritos en Podemos como candidata al Senado, pero su acceso al Govern es calificado de «autonombramiento».