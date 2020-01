Una juez reactiva el ‘caso contratos’ con nuevos datos

La exconsellera balear de Cultura Ruth Mateu, actualmente concejala de Andratx, y el ex director general de la misma Conselleria Jaume Gomila aparecen en la reactivación del ‘caso contratos’ que les costó el cargo en el pasado mandato del Govern balear. La magistrada de instrucción del número 12, Victoria Pelufo, investiga en una segunda parte la comisión de los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude de un grupo de ex altos cargos de Més per Mallorca y Més per Menorca, entre los que figuran los dos menorquines.

Como se recordará la querella fue sobreseída en su primer paso por los tribunales al no apreciar el juez indicios de delito en los contratos que los altos cargos adjudicaron mediante el sistema de procedimiento negociado a Jaume Garau. Este era un consultor que había realizado la campaña electoral del partido nacionalista.