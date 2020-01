Podemos Maó traslada a De la Concha el malestar por los pluses

El Círculo de Podemos de Maó acordó el jueves por la noche enviar un comunicado a la secretaria general del partido en las Islas, Mae de la Concha, relacionado con los pluses de 22.000 euros que perciben ella misma como consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación del Govern y siete directores generales nombrados por la formación por no tener la residencia habitual en Mallorca.

Una misiva que será sin duda de contenido crítico debido al malestar que ha causado entre las bases moradas el cobro de estos pluses. No obstante, el Círculo de Maó ha decidido no hacer público el comunicado hasta que no tengan la explicación justificada de la secretaria general y poder acometer entonces otras acciones.

El cobro de estos complementos por parte de altos cargos del Govern, de hasta 22.000 euros anuales, ha generado un gran malestar entre los militantes menorquines del partido de Pablo Iglesias, e incluso la consellera Cristina Gómez ha pedido la dimisión de la dirección regional de Podemos. Además del encuentro del Círculo de Maó del jueves, el pasado miércoles también se reunió el equipo de Gent per Ciutadella-Unides Podemos, donde se denunció la contradicción que supone respecto a los valores del partido cobrar este tipo de pluses, que consideran privilegios.