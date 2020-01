El ‘banco malo’ acabará el mamotreto de Fornells

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), más conocida como el ‘banco malo’, terminará el bloque de viviendas que se levanta inacabado en la entrada de Fornells. Las intenciones de la Sareb para este edificio, que lleva más de una década mostrando su cara menos amable, son finalizar las obras para poder poner el edificio a la venta. Son once chalés de los 29 adosados de que consta la promoción. Los restantes pudieron finalizarse y comercializarse por parte de la promotora que inició el proyecto.

La Sareb anuncia que en estos momentos se están licitando las obras de estas once viviendas con la intención de que puedan empezar a mediados de año, siempre que no surjan reveses en la tramitación administrativa. Con ello, prevé que se puedan empezar a escriturar en la primavera de 2022. No ha trascendido el presupuesto que prevé destinar el ‘banco malo’ para concluir este mamotreto.

Hay que recordar que se concedió licencia a la promotora Bahía de Fornells, que finalizó y comercializó unos primeros apartamentos. Los restantes quedaron a me