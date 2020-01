Menorca fa visibles les seves arrels

Menorca ha tornat enrere en el temps un any més per rememorar la conquesta de l'Illa per part de les tropes del rei Alfons III l'any 1287. Durant el matí d'aquest divendres, Ciutadella ha estat l'escenari dels principals actes cívics i religiosos de Sant Antoni amb una massiva i participada processó dels Tres Tocs.

La celebració ha començat a les 11 amb la missa solemne a la Catedral, presidida pel bisbe Francesc Conesa, acompanyat pel clergat de l'illa.

Mentrestant, a l'exterior del temple, a la plaça, anava augmentant la concentració de gent que esperava amb expectació la sortida de la processó.

A les 12.16 la imatge de Sant Antoni, patró de Menorca, sortia de la porta de la Llum de la Catedral, duita per 4 persones. L'acompanyaven els músics de l'Agrupació Musical de Ciutadella, les autoritats eclesiàstiques, encapçalades pel bisbe Francesc Conesa; i els regidors de Ciutadella, amb la batlessa Joana Gomila, al capdavant i altres autoritats polítiques i civils de l'illa.

La regidora més jove de la corporació municipal, Noemí Camps, ha fet entrega del penó a la regidora Fàtima Anglada, qui, a dalt del cavall, ha estat la qui ha portat la bandera durant tot el recorregut de la processó. L'han acompanyat, també a cavall, els altres regidors Damià Moll i Antònia Taltavull.

La processó ha durat una mitja hora, durant el seu pas pel carrer d'Artutx, la plaça d'Artrutx i després enfilar per la Contramurada fins a la plaça de ses Palmeres.

Eren les 12.45 quan Noemí Camps ha protagonitzat els Tres Tocs picant el penó damunt la rajola de la Tau de la plaça. Uns tres tocs que s'han seguit amb un silenci molt respectuós, rememorant l'entrada de les tropes d'Alfons III davant la murada de Ciutadella.

La comitiva ha continuat després pel camí de Maó per tornar la imatge a la Catedral, mentre el clergat ha entonat el 'Te Deum'.