Menorca solo aprovecha el 5 % de las aguas tratadas en las depuradoras

La reutilización del agua que ha sido depurada es aún una asignatura pendiente en la Isla. Se da una nueva vida a solo cinco de cada cien metros cúbicos que se tratan en las estaciones depuradoras. La cifra es irrisoria, teniendo en cuenta que el agua es un recurso escaso y hay opciones disponibles para asegurar cantidad y calidad suficientes.

Las infraestructuras hídricas de la Isla depuraron en 2018 un total de 8 millones de metros cúbicos de aguas residuales (contabilizando las once estaciones públicas que gestiona Abaqua y la privada del Aeropuerto). Y de todo este volumen tan solo llegó a reutilizarse el 4,7 por ciento, lo que, en números absolutos representan 378.427 metros cúbicos, según los datos que maneja el Observatori Socioambiental de Menorca (Obsam). Por lo tanto, el 95,3 por ciento del agua que llega a las depuradoras se vierte al mar sin ser aprovechado. Hay que puntualizar, no obstante, que no todo el agua residual puede tener un nuevo uso, ya que no todas las estaciones aplican un tratamiento terciario, que es el que permite que el agua depurada pueda usarse otra vez.

A pesar del poco peso que tiene aún esta práctica en la Isla, el dato alcanzado en 2018 es el segundo mejor registro. El récord se logró en 2017 cuando se reutilizó el 5,5 por ciento de las aguas depuradas. Y las cifras van mejorando aunque sea muy lentamente. Basta trasladarnos al año 2008 cuando tan solo se reutilizaba el 1 por ciento del total de las aguas depuradas.

Con respecto a los usos, hay que indicar que desde el año 2000, cuando se constituyó la comunidad de usuarios de Punta Prima, se utiliza agua depurada para fines urbanos, como es el riego de jardines y zonas verdes y en las dobles redes de algunas instalaciones hoteleras. En este caso, parte del agua se utiliza indefinidamente ya que una vez utilizada en los sanitarios de los hoteles se recoge en la red de saneamiento, se trata en la depuradora y vuelve al hotel. El ciclo se cierra. En 2018 se reutilizaron 45.292 metros cúbicos de aguas que representan un 31,3 por ciento del total del agua consumida en el municipio de Sant Lluís.

Por otra parte, las comunidades de regantes de Es Mercadal y Ciutadella le dan un uso agrario. Destinaron a este fin 323.994 metros cúbicos de aguas residuales (el 85,6 por ciento). A ello hay que añadir (sin haber sido contabilizado por falta de datos al ser instalaciones privadas) el riego del único campo de golf que existe en la Isla y que utiliza los efluentes de las depuradoras privadas de Son Parc y Arenal d’en Castell.

La estación depuradora del Aeropuerto de Menorca permitió utilizar el 45 por ciento del caudal tratado en el riego de sus zonas verdes.