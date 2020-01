Salud detecta casos de sarna en Maó, Es Castell y Ciutadella

Atención Primaria de Menorca confirma que en este último mes se han declarado casos de sarna en algunos municipios como Es Castell, Maó y Ciutadella, aunque se trata de casos individuales, no son brotes.

La sarna es una enfermedad de la piel causada por un ácaro «primo-hermano del piojo, benigno y sin repercusiones más que en la piel», asegura el director médico de Atención Primaria, Txema Coll. Y concreta que el primer brote detectado fue en febrero de 2019 en Alaior. Se tomaron las medidas farmacológicas e higiénicas y en seis semanas se cerró el caso. Luego hubo reinfecciones. Salud Pública confirma que en 2019 fueron dos brotes declarados, uno con 4 personas infectadas y otro con 13 personas, ambos en Alaior. Hay que indicar que no es de declaración obligatoria. Y de este año no cuenta con registros de brotes declarados.

Ya no afecta a entornos de pobreza sino que cada vez se detectan más casos en entornos no deprimidos. El tratamiento es una crema. Aunque en caso de no funcionar, se receta un medicamento oral que no se comercializa en España y, por tanto, debe solicitarse a través del Ministerio de Sanidad. Solo se ha tenido que solicitar en casos muy puntuales.

Coll indica que las medidas más importantes las debe tomar el enfermo. Son higiénicas y de desinfección. La ropa debe lavarse a una temperatura mínima de 50 grados. Debe guardarse en bolsas de plástico cerradas. Además, el ácaro se elimina si no tiene luz ni aire, por eso, hay que tapar sofás y otras piezas en bolsas impermeables oscuras hasta una semana. «Si no se hace, hay riesgo de que reaparezca». Por eso, debe actuarse de forma «muy escrupulosa». A veces no significa que el medicamento no funcione sino que el ácaro se reproduce, no se ha eliminado completamente.