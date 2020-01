Homenatge als 44 menorquins dels camps nazis

L’Auditori de Ferreries va acollir aquest diumenge l’homenatge del Consell Insular de Menorca i els ajuntaments de l’Illa a les víctimes menorquines als camps d’extermini nazi, que es va celebrar en el marc del Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l’Holocaust, que es commemora avui a tot el món en l’aniversari de l’alliberament del camp d’Auschwitz, l’any 1945.

Els parlaments institucionals van deixar pas a les paraules de l’escriptor i investigador Juan Manuel Calvo, que va oferir la conferència «Amical Mauthausen i altres camps, la lluita per la memòria avui», durant la qual va repassar el significat històric de la deportació i els objectius de l’associació Amical de Mauthausen, fundada l’any 1962 en la clandestinitat per antics deportats, i que no va poder ser legalitzada fins a l’any 1978.

L’homenatge va finalitzar amb l’espectacle «Mauthausen. La voz de mi abuelo», un monòleg de la companyia Trajín Teatro basat en les memòries de Manuel Díaz, supervivent del camp de concentració de Mauthausen, interpretat per la seva pròpia neta, l’actriu Inma González. Una obra commovedora gràcies a la qual l’acte va finalitzar amb un cant a l’esperança i a l’humor com a estratègies de supervivència.

Ahir també va tenir lloc a Ciutadella el tradicional homenatge del sindicat CGT als tres ciutadellencs morts a Mauthausen, durant el qual el seu portaveu, Luis Camarero, va fer una crida a «erradicar les proclames feixistes» per evitar que aquell episodi es torni a repetir.