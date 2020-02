Salud pagará las dietas con carácter retroactivo para no incumplir la ley

La Conselleria de Salud pagará todas las dietas de pernoctación que se generen este año a 60 euros, tal y como se recogió mediante enmienda en la Ley de Presupuestos Autonómicos de 2020, y lo hará con carácter retroactivo a 1 de enero porque de otra manera entraría en un incumplimiento legal. Desde el IB-Salut confirmaron este viernes que cuando cualquier paciente de las islas tramite la petición de la compensación, se le abonará de acuerdo con los precios ya actualizados, pese a que en la cartera de servicios complementaria en prestación de transporte de la Conselleria figure vigente la Orden de 2016 con la cuantía por pernocta a 36,90 euros. Esto es así porque a efectos prácticos la ley presupuestaria es de rango superior y obliga al Govern a actualizar la dieta, tal y como se contempla en la disposición final vigésimoprimera de la Ley 19/2019 de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 2020.

La dieta de pernoctación la facturan por un lado las asociaciones y alojamientos concertados que utilizan los pacientes desplazados (por ejemplo las plazas en pisos de asociaciones contra el cáncer o de ayuda al enfermo desplazado, o los apartamentos de Can Granada) y por otro, directamente el usuario cuando paga un hotel y después reclama el importe al Govern. El plazo para realizar todos los trámites y para cobrar es de un máximo de seis meses, por eso será ya posiblemente en julio cuando se abonen las nuevas cantidades, generadas por estancias en los primeros meses de este año. En el caso de que un particular no fuera compensado con esos 60 euros por persona y día en concepto de pernocta y media pensión (paciente y acompañante autorizado) estaría en su derecho de plantear un recurso administrativo y reclamar la diferencia.

Así lo señaló ayer el diputado de Més, Josep Castells, quien se mostró convencido de que la Conselleria debe cumplir o puede enfrentarse a esas reclamaciones. En un tuit el parlamentario de Més recordó que la subida de la dieta a pacientes desplazados «no es una promesa, es una ley» y que la Orden que regula esas ayudas «ya está modificada por la ley de presupuestos, la Conselleria solo tiene que pagar el importe correcto» y añade que «los afectados han de reclamar la diferencia». En este sentido Castells declaró que se pondrá en contacto con las asociaciones de enfermos y familiares afectados por los desplazamientos obligados a Palma para confirmar que cuando se paguen las dietas éstas sean por el importe actualizado. Y de no ser así, Més se ofrece a las entidades para ayudarles a reclamar ante el IB-Salut.