La temporada del Imserso empieza con retraso, pero se alargará hasta mayo

La campaña del Imserso se ha puesto en marcha finalmente esta semana después de que en octubre y noviembre la Isla no llegara a alojar a turistas sénior por el retraso en la comercialización de las plazas.

No obstante, la temporada este año se alargará hasta finales de mayo. Ejemplo de ello es el hotel Aguamarina, ubicado en Arenal d’en Castell, que alojará a turistas sénior varios días más de lo habitual. Esta ampliación ayudará a reducir las consecuencias sufridas con la ausencia de turistas de este programa a finales de año, aunque sin llegar a compensarlo.

El subdirector del complejo hotelero, Fernando Estrade, informa que en esta ocasión han abierto las instalaciones antes. Recibieron los primeros turistas ayer cuando el año pasado lo hicieron en la segunda quincena de febrero. Además, en vez de concluir su compromiso con el Imserso a principios de mayo, lo hará a finales de mes. Pero estos cambios «no compensan» la ausencia de turistas en la primera tanda de viajes. Este hotel suele cerrar a finales de noviembre cuando el año pasado lo hizo el 14 de octubre. Dejó por el camino un mes y medio de actividad. Estrade explica que el objetivo es generar más meses de trabajo cuando, en este caso, no va a ser así. Ya que, mientras que la segunda mitad de mitad de octubre y noviembre se dedican prácticamente al Imserso, la ampliación a mayo no alarga temporada, porque el hotel ya está abierto para el turista propio de la época veraniega. Además, en mayo, el cupo para el Imserso baja a la mitad o incluso menos.

Por su parte, otro complejo que ya ha abierto para recibir a los primeros turistas del Imserso, el hotel Globales Almirante Farragut, ubicado en Los Delfines, no va a modificar su programa y dejará de recibir a estos turistas de invierno a mitad de mayo, como suele ocurrir cada temporada. Abrió el lunes y su director, Salvador Ábalos, avanza que la ocupación superará el 90 por ciento durante toda la campaña del Imserso. La actividad será regular hasta finales de abril. Luego, irá bajando el cupo de camas dedicadas al turismo para mayores durante los quince días de mayo. Ya que el Imserso compartirá hotel con los primeros turistas de la temporada veraniega. En su caso, la pérdida de la primera parte del programa no ha tenido efectos. Solo recibía turistas del Imserso durante los últimos 15 días de octubre. El hotel mantuvo su actividad supliendo gran parte de este hueco con otros operadores. No afectó ni a ocupación ni a empleo.

Desde Ashome aseguran conocer la existencia de peticiones por parte del Imserso de ampliar temporada. El año pasado ya se planteó y «algún empresario optará por ello», aunque creen que no será una tendencia que vaya a crecer ni a consolidarse. Agregan que algunos empresarios sí querían probarlo porque mayo no es un mes de buena ocupación.