El Partido Popular de Menorca solicitado al Govern balear medidas para apoyar los sectores productivos que compensen los sobrecostes de la insularidad en Balears derivados del aumento del flete marítimo. En una proposición de ley registrada en el Parlament por la diputada Asunción Pons expone que las Balears han iniciado el 2020 con el incumplimiento de que aún no ha entrado en vigor el nuevo Régimen Especial: “las Islas no reciben los ingresos y actuaciones aprobadas por el Consejo de Ministros el 22 de febrero de 2019 para reducir la insularidad”. El PP-Menorca insta al Govern a “reclamar y gestionar con el Gobierno de España unas medidas transitorias para reducir y minimizar el impacto de los incrementos de los costes de transporte marítimo que las navieras aplican desde el 1 de enero”. Al mismo tiempo propone la dotación económica de estas medidas transitorias “con cargo a los programas estales en vigor destinados al fomento y promoción de la actividad económica con el objetivo de evitar la pérdida de competitividad de la economía de Balears, y hacer efectivo el principio de solidaridad reconocido por el artículo 138.1 de la Constitución Española en relación al hecho insular”. La presidenta del PP-Menorca, Misericordia Sugrañes, ha advertido que “el incremento de los fletes y la ausencia de un REB, sumado a la reducción de apoyos, dibuja un panorama complicado para un territorio como Menorca que sufre una doble insularidad”. El PP-Menorca exige ayudas para la modernización y profesionalización con el fin de optimizar los costes de producción, laborales, las dificultades de acceso a mercados exteriores, la importancia de materias primas y la necesidad de resonder con agilidad la variabilidad del mercado. En otra proposición no de ley, la diputada Asunción Pons insta al Govern a convocar de forma inmediata al Consell de la Industria de Baleares para dar explicaciones sobre los criterios, programas y dotación presupuestaria de la distribución de ayudas a la modernización. La parlamentaria autonómica del PP-Menorca denuncia que “en 2019 las empresas industriales de Baleares recibieron 1,5 millones de ayudas del Govern, que habían ascendido a 4,5 millones el año anterior”. Al mismo tiempo solicita que se recuperen las ayudas que dejaron de abonarse durante el pasado año por falta de dotación en los presupuestos de la Comunidad Autónoma.