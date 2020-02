Alaior ha devuelto ya el impuesto de plusvalías a 40 propietarios

El Ayuntamiento de Alaior ha activado los expedientes que solicitaban el retorno de las cantidades pagadas en concepto de plusvalía y que habían quedado congelados por la incertidumbre legal que generó una sentencia del Tribunal Constitucional.

El departamento de Hacienda del Ayuntamiento informa que «todas las plusvalías a partir de la fecha de esa sentencia de 2017 (que avalaba no pagar este impuesto si no había ganancias en la transmisión) están en proceso de devolución». En estos momentos, el Consistorio ya ha tramitado unas 40 devoluciones por un importe global de unos 35.000 euros, incluyendo los intereses de demora. Los expedientes totales que se han presentado no alcanzan los cien, por lo que los restantes están en proceso de análisis y tramitación.

El Ayuntamiento concreta que no todas van a salir a devolver, ya que puede haber expedientes que no cumplan con todos los requisitos necesarios para ello.