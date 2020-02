El PP insiste en que el gerente del 061 debe dimitir ya por su «nefasta gestión»

El Grupo Popular ha vuelto a exigir en comisión parlamentaria la dimisión «urgente» del gerente del 061, Antoni Bellver, por lo que considera una «nefasta gestión» a la hora de resolver los numerosos incumplimientos de la empresa adjudicataria del transporte aéreo sanitario interislas.



La diputada autonómica del PP por Eivissa Tania Marí afeó a la consellera de Salud, Patricia Gómez, la firma de un contrato para un servicio esencial para los ciudadanos valorado en 25 millones de euros «cuya adjudicación ha estado viciada desde el inicio».



Los populares aseguran que los responsables del Govern ya sabían que la empresa no cumplía con los pliegos del contrato y que «han tardado más de un año en tomar medidas». Además acusan al responsable del 061 de no haber hecho un seguimiento del contrato hasta que no han salido a la luz todas las irregularidades.