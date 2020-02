La ‘Martí i Bella’ recela del promotor y se niega a firmar el acuerdo de Son Salomó

Parecía que el acuerdo estaba hecho, pero no es así. La Sociedad Histórico Arqueológica Martí i Bella no tiene intención de firmar nada hasta que no tenga plenas garantías de que la promotora, Ceconat SL, va a cumplir con su parte. La entidad proteccionista de los bienes etnológicos y el paisaje de Punta Nati ha rechazado las propuestas que tanto desde la empresa, como desde el Consell les han hecho llegar esta semana para cerrar urgentemente un trato. Así consta en el escrito de respuesta al que ha tenido acceso este diario y en el que la ‘Martí i Bella’ asegura que está siendo «avasallada con amenazas y exigencias unilaterales» que alimentan la «desconfianza».

Según el relato de los hechos de la entidad, Ceconat les ha remitido una propuesta de acuerdo y exigido su firma con fecha de ayer o, a más tardar, del próximo viernes 21 de febrero «bajo amenaza de dar por rota cualquier negociación». La junta directiva de la asociación advierte que la promotora no está en condiciones de firmar ningún acuerdo vinculante sobre la reducción del parque hasta que las autoridades no confirmen el interés general tras la modificación del proyecto, y además asegura que Ceconat no muestra intención alguna de cumplir con los compromisos planteados en relación a los bienes incluidos en el polígono número 3 de la finca, el que quedaría liberado con la nueva delimitación acordada. En cambio sí exigen la retirada inmediata de las denuncias judiciales.

También el Consell, en una actitud que califican de «increíble», ha solicitado a la entidad la firma urgente del acuerdo con la promotora y le reclama que presente en el plazo de una semana la modificación del trazado del BIC de Punta Nati presentado inicialmente, excluyendo el polígono cuatro, para incoar la nueva declaración con garantías de que no afectara al desarrollo pactado del parque. La entidad está dispuesta a renunciar a la protección de esa parte de la finca, pero no entiende la premura.

También revela que el Consell, «dado que Ceconat no piensa colaborar en nada de lo propuesto», les ha hecho llegar un escrito de intenciones sobre la incoación del nuevo BIC en el que plantea asumir las rehabilitaciones e itinerarios de visitas acordados inicialmente dentro del polígono tres «sin tener en sus manos ningún consentimiento o acuerdo de la propiedad».