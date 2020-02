Los municipios quieren recursos hídricos para el Consell «con dotación suficiente»

Los representantes municipales consultados comparten la opinión favorable a la transferencia de recursos hídricos al Consell. Comparten también la condición necesaria, que la dotación económica sea suficiente, ya que se trata de un servicio tan imprescindible hoy como caro de mantenimiento.

Gonçal Seguí, concejal de agua y residuos de Es Castell, considera que una gestión más cercana sería un revulsivo importante y sobre todo lo considera lógico «porque todos bebemos del mismo acuífero, es un tema clave para Menorca», señala. Sería una buena noticia «siempre y cuando venga bien dotada» y permita avanzar, por ejemplo, en el tratamiento terciario de la depuradora Maó-Es Castell.

«El Govern balear no ha tenido una actitud positiva hacia Menorca en los cuatro años pasados», denuncia, las reuniones con el titular de medio Ambiente para evitar tirar al mar toneladas de agua resultaron estériles. «Bienvenida la transferencia del agua, que llegue con dinero, la gestión más cercana será mejor», resume en una opinión personal por cuanto aún no se ha hablado en el equipo de gobierno.

El alcalde de Es Mercadal apunta de entrada que sería lo más natural, «siempre y cuando no detraiga recursos como los del PIC que el Consell dedica a los ayuntamientos». Advierte, no obstante, que en depuración «hay mucho trabajo, ha de incluir las conexiones de todos los núcleos con la impulsión correspondiente, las EBAR», matiza Francesc Ametller. Entiende que la gestión del agua ha de estar territorializada, «pero hay que estudiarlo, que no llegue infradotada», asegura.