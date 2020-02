Son Salomó tiene garantizado el interés general pese a los cambios en el proyecto

Una nueva duda planeaba sobre la tramitación del proyecto de ampliación del parque solar de Son Salomó, pero ha quedado disipada. La Sociedad Histórico Arqueológica Martí i Bella aseguraba en su último escrito de respuesta al Consell y a la promotora Ceconat que esta última no podía suscribir ningún acuerdo vinculante ya que depende de que las administración le confirmen que los cambios en el proyecto no implican volver a iniciar los trámites para obtener la declaración de interés general. Según ha podido confirmar este diario, ese extremo no será necesario, el proyecto no perderá esa declaración obtenida hace seis años.

Fuentes del Consell han confirmado que las modificaciones que se prevén en el proyecto en el caso de que finalmente se alcance un acuerdo entre las partes no serán objeto de una revisión del interés general ya que no implican una mayor ocupación de terreno, sino todo lo contrario, y además no se extiende por zonas que no estuviesen previstas en el proyecto presentado inicialmente.

Ese no será un punto de conflicto , pero sí hay otros puntos de desencuentro en la negociación abierta. Uno de ellos son las actuaciones de rehabilitación y el itinerario de visitas que la ‘Martí i Bella’ reclama en el polígono tres, el que quedará liberado si finalmente se firma el acuerdo. Desde la promotora consideran que si finalmente no es zona de expansión del parque ellos no se pueden hacer cargo, mientras el Consell está en conversaciones con la propiedad de los terrenos para hacerse cargo de esas labores de rehabilitación y propiciar el entendimiento.