La enfermería exige su lugar en la política de salud

La enfermería reivindica su papel y liderazgo en los procesos de cambio y en la toma de decisiones del ámbito sanitario. En un colectivo profesional muy feminizado uno de los retos que se plantea la campaña Nursing Now Balears para este 2020 es elaborar el mapa de la posición que ocupan las enfermeras en cargos de gestión y estrategia, así como en los puestos de responsabilidad política. «En el sistema sanitario se produce una relación de poder muy fuerte vinculada al género, por lo general mandan los hombres y los médicos», explicó ayer Cristina Moreno, coordinadora autonómica de la campaña y que visitó el Hospital Mateu Orfila para presentar las acciones previstas a los profesionales. Moreno defiende que cada trabajador de la salud tiene «unas competencias en relación a su formación» y en cuanto a esa jerarquía de poder «muy condicionada por el género», apuesta por romper barreras. No obstante recuerda que Balears en este aspecto va por delante, ya que la propia consellera de Salud, Patricia Gómez, es enfermera de profesión, y también la directora-gerente del Hospital de Inca es diplomada en Enfermería.

Buscar esa mayor influencia de enfermeras y comadronas en las políticas de salud así como desarrollar su competencia política es uno de los objetivos del comité de Nursing Now, y para ello quieren tejer una red de apoyo al liderazgo y luchar contra la «anorexia de poder», explica Romero, que es esa aceptación sumisa de que no se puede optar a un cargo de mayor responsabilidad, «el creerte que no puedes».