La mejora de las tres entradas de Alaior enfrenta a PP y Junts

Las obras de mejora de las tres entradas a Alaior centraron gran parte del pleno. Durante casi media hora PP y Junts se enzarzaron en un debate sobre la moción que presentaban los populares (fue aprobada con la abstención de Junts) en la línea de instar al Consell a que asuma este año la mitad de las obras de reforma de los tres accesos. El PP explica que el Ejecutivo insular se comprometió a aportar 97.000 euros, se remitió un borrador de convenio a mediados de 2019, pero el Consell no ha reservado la partida para el 2020.

Junts per Lô apuntó que si no hay partida para el 2020, «debemos manifestar nuestro absoluto desacuerdo, las obras deben ejecutarse este año». Pero hacía hincapié en la «celeridad» que pedía el Consell al Ayuntamiento para que firmara el convenio. Maria Camps trasladaba toda la responsabilidad al Ayuntamiento al indicar que «el Consell afirma que ustedes deben pasar el convenio firmado y después lo aprobarán ellos».

El concejal Cristóbal Marqués, muy enfadado, aseguraba que «nunca se puede firmar si el documento no ha sido aprobado por la otra administración y el Consell no lo ha aprobado porque no tiene la partida presupuestaria, sin el dinero no se puede avanzar». Tachaba de «inadmisibles» las declaraciones. Les recriminó «no tener ni idea del trámite para aprobar un convenio». Camps concluía que «tienen discrepancias en la interpretación de los procesos administrativos, arreglen ya la situación».