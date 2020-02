Un grupo de jubilados lleva dos años de protesta semanal

No todos los lunes son al sol para este grupo de pensionistas. Unos días son más y otros menos personas, pero siempre, cada lunes desde hace dos años estos comprometidos jubilados salen a la calle y nos recuerdan que hay que luchar por los derechos de los pensionistas.

Arropado por carteles que rezaban «No queremos partidismo, queremos justicia» o «Pensionistas lo seremos todos», Biel Martí, jubilado a cargo del discurso de este lunes recordaba que «nosotros tenemos la palabra, tenemos la fuerza y no podemos permitir ver que nuestros hijos y nietos tengan un mundo peor del que hemos encontrado». Su discurso, centrado el pasado lunes en la sanidad, se centró en rechazar «el aumento de su privatización, lo cual representa un 25-30 por ciento de los gastos y aún así no son capaces de deshacerse de las listas de espera y nos dicen que no queda dinero para pensiones y sanidad, que no son sostenibles».

Manifestación en Es Mercadal

El grupo de pensionistas «hace una llamada a toda Menorca para acudir a la manifestación del próximo 7 de marzo en los cuarteles de Es Mercadal», explica el portavoz. El grupo está trabajando en la organización de un acto de protesta que se pretende masivo.