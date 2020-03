Ciutadella autoriza un máximo de 160 conciertos callejeros al año

Tras meses esperando la aprobación del convenio que devolviese la música a Ciutadella, ayer se aprobó en Junta de Gobierno la regulación para la realización de actividades culturales al aire libre en los espacios urbanos.

Un convenio que se ha hecho de rogar y que permite un máximo de hasta 160 actuaciones musicales en la calle. Se reparten de la siguiente manera: un máximo de 30 en el casco antiguo durante la época de invierno y otros 30 en el resto del municipio, mientras que en temporada turística se podrán realizar hasta 50 conciertos en el casco antiguo y otros 50 fuera de él.

La aprobación del número de conciertos «se ha calculado en función de los conciertos que se hacían, este número no es aleatorio, con lo cual no se va a ver reducido el número de actuaciones, asegura la concejal del PSOE Sandra Moll, quien explica que se ha «exonerado de cumplir la normativa de contaminación acústica a este número de conciertos al aire libre». En la negociación el PSOE hubiera querido autorizar más conciertos pero «fue necesario llegar a un acuerdo por lo que aunque mantenemos el número de conciertos no se podrán hacer semanalmente en el mismo lugar durante el invierno», asegura la concejal.