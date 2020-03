Menorca presenta un riesgo bajo de propagación del coronavirus

El coronavirus todavía es una caja de sorpresas para científicos y médicos, los datos cambian a diario, pero investigadores españoles han elaborado un mapa del riesgo de propagación del virus basándose en los movimientos de la población, desplazamientos que están recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Ese modelo matemático coloca Menorca, que hasta la fecha no cuenta con ningún contagio, en una franja de riesgo medio-bajo, comparable en el caso de municipios del centro de la Isla, como Ferreries, con el de pueblos de la España vaciada de Teruel, Soria o Guadalajara.

Ferreries es el que menos riesgo de propagación presenta (0,00007 por ciento), seguido de Es Migjorn Gran (0,00008 por ciento) y Es Mercadal, que ya pasa a un 0,0001 por ciento. El levante insular es con diferencia la zona que presenta mayor riesgo de contagio, y en ese triángulo formado por Maó, que tiene los puntos de mayor tránsito de personas, puerto y aeropuerto, sin embargo es Sant Lluís el que ocupa el primer puesto en el ránking de posibilidades de expansión del virus, un 0,00052 por ciento. Le sigue Es Castell con un 0,00045 por ciento y Maó, con un 0,00039 por ciento. Alaior y Ciutadella, pese a la distancia entre ambos municipios y de acuerdo con la movilidad de sus vecinos, presentan el mismo riesgo, un 0,00017 por ciento.

Este modelo matemático ha sido desarrollado por investigadores de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona y de la Universidad de Zaragoza para predecir el riesgo de nuevos contagios en un intento de colaborar con la contención del coronavirus. Menorca está claramente dividida en dos zonas, los extremos occidental y oriental por un lado y por otro, los municipios del centro. Al no haberse confirmado ningún contagio no hay ninguna zona de alto riesgo por el momento. En el mapa figuran como puntos de mayor riesgo aquellos en los que ya hay casos, las grandes ciudades y los pueblos mejor conectados con éstas, ya que los flujos de población inciden directamente en la propagación del virus. Con esos datos de movimientos –que no son los obtenidos a partir de operadoras de móviles–, los investigadores han dibujado el mapa municipal del riesgo de contagio comunitario. No obstante, han contado con datos hasta el 3 de marzo y la dificultad para actualizar el mapa es considerable, dado que la información pública sobre el municipio de cada infectado todavía no está disponible en todos los casos y éstos aumentan cada día.

