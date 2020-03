El PP reclama el nuevo centro de FP para Es Castell

El PP de Es Castell se pronunció ayer con firmeza a favor de que el nuevo centro integrado de Formación Profesional de la zona de Llevant se construya en este municipio. Ante la oposición que ha generado la iniciativa entre la comunidad educativa y de forma más comedida por parte del Ayuntamiento de Maó, los populares señalan que esta última ciudad cuenta ya con numerosos proyectos de inversión por parte del Govern, algunos en el ámbito educativo, y que argumentos como las dificultades en la movilidad o la falta de espacio son insuficientes para descartar el Cuartel Conde de Cifuentes.

La concejal Begoña Mercadal explicó que hasta ayer habían guardado silencio porque «no se nos informa como nos gustaría», un silencio que se ha interpretado en distintos foros como una postura contraria del PP al proyecto de un centro de FP en el municipio. «Estamos a favor, Es Castell ha recibido muy pocas inversiones en los últimos veinte años, no queremos ser menos que otros», indicó. En diciembre, el PP de Es Castell criticó la decisión de Educación, lo que alimentó estas interpretaciones. Para el concejal Jaume Fedelich, entonces «nos referimos a las formas, el contenido no lo podíamos valorar» ya que no habían sido informados al respecto.