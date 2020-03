La nueva escuela de adultos de Maó tiene ya su licencia

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Maó aprobó este lunes la licencia de obras para la construcción de la nueva sede de la escuela de adultos Joan Mir i Mir en una parte de los cuarteles de Santiago. También se aprobó la reparcelación del terreno, un trámite que incluye además el futuro geriátrico. Con estos dos asuntos resueltos, la Conselleria de Educación está ya en plena disposición de poder licitar el proyecto, que cuenta con un presupuesto de 2,9 millones de euros.

El alcalde Héctor Pons subrayó este lunes la importancia de haber dado un paso más en este importante proyecto para la ciudad «más de cuatro años después de haber finalizado las dos primeras fases de la reforma del edificio». Pons espera que la nueva escuela de adultos pueda ser una realidad en el plazo de un año y medio. La contribución del Ayuntamiento de Maó se limita, a partir de ahora, a la urbanización del espacio, por un importe aproximado de 30.000 euros, que se ejecutará muy probablemente en paralelo a las obras de reforma.

Otra tarea que ocupará al equipo de gobierno municipal en las próximas fechas es encontrar una ubicación alternativa para los servicios de la Policía Local que ahora alberga esta parte de los cuarteles. El traslado se realizará en paralelo a la licitación de las obras, pero de momento no se ha cerrado un nuevo emplazamiento. El año pasado se realizó un concurso público para alquilar un inmueble para este fin, pero quedó desierto.

Este proceso de desalojo dejará libre una parte de los cuarteles que no se empleará para la escuela de adultos ni para el nuevo centro geriátrico. El alcalde Héctor Pons explica que su futuro uso todavía no está decidido, pero que hay posibilidades sobre la mesa. Cabe recordar, por ejemplo, que existe la reclamación de un nuevo espacio por parte de la Escuela Oficial de Idiomas (ahora en el IES Cap de Llevant), petición que se estudió si podía ser atendida con el proyecto de la nueva escuela de adultos, pero finalmente no fue posible.