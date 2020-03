Vueling cancela 12 vuelos en marzo y suspende otros por baja demanda

Vueling comenzó el mes con un paquete de cancelaciones de 12 vuelos en la línea Barcelona-Menorca. Sin embargo, la cifra ha aumentado con la suspensión de otros vuelos por la caída de la demanda. Siguiendo el consejo de las autoridades, las personas han dejado de viajar salvo que sea estrictamente necesario y la pérdida de volumen de pasajeros es perceptible en los aviones y en el tránsito por los aeropuertos.

El martes fueron cancelados dos vuelos, el miércoles otro, el de primera hora de la mañana y ayer otro, que afectó también a la primera conexión del día. Las compañías están autorizadas a cancelar vuelos por baja demanda.

Y la demanda ha sufrido una merma ostensible no solo en la reserva y compraventa de billetes. Son muchos los pasajeros que con billete en el bolsillo opta por no presentarse al embarque. Fuentes de la compañía precisan que tal circunstancia se está registrando sobre todo en los vuelos entre semana, mientras de viernes a lunes no sufren alteración, de momento.