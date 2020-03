Menorca continúa con dos ingresados en el hospital por coronavirus

Baleares ya registra 44 casos de coronavirus. Así lo ha informado este sábado en rueda de prensa la consellera de Salut Patricia Gómez. Las Islas han sumado 18 nuevos casos positivos confirmados.Dado el incremento de casos en toda España, Balears se mantiene en el 0,8 % de casos a pesar del aumento de positivos. Del total de afectados, 8 están hospitalizados y los demás reciben tratamiento en sus domicilios.

El Govern ha indicado que este viernes se registraron 18 nuevos casos en Balears. La conselleria no ha dado la información, de momento, el desglose por islas de los nuevos afectados. Los 18 nuevos casos están en la actualidad en estudio, para conocer el origen de su contagio, por lo que la consellera ha indicado que por el momento no disponen de información sobre la isla en la que se encuentran, ni sobre si entre ellos hay personal sanitario. Tampoco se conoce el número de contactos estrechos bajo vigilancia que supondrán los 18 nuevos infectados. «A pesar del esfuerzo inmenso del control de los contactos que supone este aumento, queremos mantener en la medida de los posible entre este sábado y este domingo el estudio de estos casos y revalorar la situación a partir del lunes», ha detallado Gómez, que aspira a que Balears pueda mantener la situación de contención controlada, y no pasar a la no controlada que se da en otras zonas.

Ha puesto como ejemplo que ya se sabe que uno de los contagiados este sábado «es de una familia muy extensa, lo que amplía el número de llamadas y de trabajo que debe hacerse desde Salud Pública».

En estos momentos hay 8 personas hospitalizadas (5 en Mallorca, en Ibiza 1 y 2 en Menorca). El resto de infectados están siendo atendidos a domicilio. Dos personas ya han sido dadas de alta. Solo uno de los 18 nuevos contagiados ha sido hospitalizado. El el portavoz del comité de alerta del coronavirus, Francesc Albertí, ha asegurado que todos los pacientes hospitalizados «evolucionan bien», salvo uno que «está en planta pero un poco más descompensado».

Gómez ha recalcado que el objetivo sería mantenerse en ese 0,8 % del total de casos en el país, aunque ha admitido que es difícil porque ocurren situaciones como los focos del velatorio en Labastida o el funeral reciente en Burgos, que incrementaron en gran medida los casos en sus comunidades.

Gómez ha pedido que, si una persona sabe que ha sido un contacto estrecho con un caso confirmado, «debe quedarse en casa y recibirá una llamada de Salud Pública para indicarle con más detalle lo que ha de hacer, pero de entrada ha de estar en su domicilio y hacer vida normal en él, si no tiene síntomas respiratorios. Si tiene síntomas respiratorios, debe llamar al 061», ha detallado Gómez.

La consellera ha pedido paciencia y colaboración, porque puede que la llamada de Salud Pública no sea inmediata, o la respuesta del 061 se demore, por el aumento de llamadas que se está produciendo por la crisis.

Ha explicado que si el 061 no responde, no hay que insistir, porque el número queda grabado y devolverán la llamada cuando sea posible. Ha recalcado que solo se debe llamar al 061 «con síntomas claros» de tos, dificultad respiratoria y fiebre, y ha dicho que ante urgencias graves (como un infarto), si el 061 no responde, se llame al 112.

Gómez ha insistido en pedir que no se llame al 061 si no se tienen síntomas, para no colapsar el servicio. Ha detallado que si el 061 atiende entre 300 y 400 llamadas en día normal, y desde la situación de epidemia está preparado para atender 3.000, entre el jueves por la tarde y el viernes por la mañana recibió 9.000. «Apelamos al a colaboración de la ciudadanía», ha dicho la consellera, que ha recordado que el 061 ha sumado este sábado a 60 profesionales, con 12 líneas telefónicas más.

Gómez ha descrito la situación de los hospitales de las islas de «calma». «Estamos preparados», ha asegurado y ha puesto como ejemplo que si en el Hospital Son Espases hay dos pacientes con coronavirus ingresados «hay 700 camas» y esta mañana había 15 personas en urgencias porque «la gente está haciendo muy buen uso», y en Son Llàtzer, con tres positivos ingresados, hay 500 camas, y «la capacidad es muy amplia».

Ha destacado el esfuerzo de Atención Primaria junto con el 061, poniendo en marcha los equipos domiciliarios expertos en tratar a pacientes con COVID, las UVAC, que «hoy son 11, el lunes serán 16 y el objetivo es que pronto cada centro de salud tenga uno», lo que dará «la garantía de que los enfermos con COVID-19 podrán ser tratados a domicilio y no irán ni a centros de salud ni a hospitales».

«Queremos que lleguen a los hospitales los enfermos graves que lo necesiten», ha recalcado la consellera.

La consigna a la población sigue siendo la de quedarse en casa y mantener las medidas de higiene, como medidas para parar la expansión de la epidemia.

También ha pedido «autoaislamiento» a quienes vuelvan a Mallorca desde «zonas calientes» con más afectación por la epidemia y en particular a los estudiantes que están regresando les ha pedido responsabilidad social.

También el portavoz Albertí ha apelado a «la conciencia colectiva» y se ha dirigido en particular a los jóvenes mallorquines que están regresando a las islas, para que «tengan conocimiento y se queden en su casa, que no salgan por la noche y que estén en casa con pocos contactos y que tengan atención con sus abuelos para no contagiarles porque son personas frágiles».

Gómez ha pedido a la ciudadanía que solo se informe por fuentes oficiales, «para evitar rumores y desinformación que generan más preocupación».

Según Gómez, evitar aglomeraciones es clave y las compras masivas en supermercados «no tienen sentido» porque los distribuidores han garantizado que el suministro está asegurado y se están produciendo aglomeraciones contraproducentes en las tiendas.