Primer día laborable del estado de alarma en Menorca: «día de estrés» para las empresas

Las medidas del estado de alarma permiten acudir al centro de trabajo, pero no es seguro que este mantenga la producción. También en Menorca, el teléfono y el correo electrónico han sido la alternativa para aquellas empresas en cuya actividad hay atención al público. Gestorías, despachos de abogados, de arquitectos, almacenes, empresas de transporte, de comunicación y otros servicios están activos sin contacto presencial y mantienen los contactos mediante el teléfono y el correo electrónico. En algunas industrias de manufactura consultadas se está trabajando como un día cualquiera.

No obstante, «hoy es un día de estrés para las empresas», declara la secretaria general de PIME, María García. Reconoce que hay empresas que han optado directamente por no abrir y que se está a la espera de las medidas concretas que adopte el martes el Consejo de Ministros para capear las pérdidas que el estado de alarma cause para empresas y trabajadores.

La patronal ha pedido unida de acción a la ciudadanía, empresarios y administraciones para superar la situación de excepcionalidad causada por el coronavirus, que afecta especialmente a las pequeñas y medianas empresas y los autónomos.

La asociación ha destacado en un comunicado que el estado de alarma supone la interrupción de la actividad laboral de muchas pymes y ha emplazado a los empresarios a «priorizar y garantizar la necesaria protección de la salud para evitar la propagación del COVID-19».

Por otro lado, solicita al Govern balear que adopte medidas para minimizar las consecuencias de los cierres de centros de trabajo.

Entre las propuestas para paliar la crisis sanitaria, Pime plantea flexibilidad en la obtención de líneas de liquidez inmediata, medidas en fiscalidad local y autonómica, iniciativas excepcionales en el ámbito laboral para los autónomos, así como la reducción de los costes fijos a las empresas como bonificaciones en cánones y autorizaciones administrativas, abono urgente de todas las ayudas concedidas y agilización de las que estén en trámite.