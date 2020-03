El decreto de cierre deja solo cinco hoteles abiertos por fuerza mayor

El Ministerio de Sanidad ha emitido una orden que obliga a todos los establecimientos hoteleros de cualquier tipología a cerrar sus puertas en un plazo máximo de siete días, una medida con un gran impacto en otras zonas del país, pero que en Menorca tiene un reducido alcance ya que son pocos los que estaban abiertos, alrededor de una treintena incluyendo viviendas vacacionales, apartamentos, hoteles urbanos, turismo de interior, etc. La temporada no se ha iniciado y todos los turistas del Imserso ya han regresado a sus lugares de origen, pero ¿qué pasa con los clientes que no son turistas?

El Gobierno ha delimitado casos excepcionales para causas de fuerza mayor. De ese modo, se pueden habilitar hoteles para alojar a personal sanitario desplazado, militares, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y trabajadores de actividades autorizadas, como puede ser el caso de tripulaciones, empleados del sector de la construcción (cabe tener en cuenta que, por ejemplo, se está construyendo el cable eléctrico) y transportistas. Según fuentes de la Asociación Hotelera de Menorca (Ashome) se encuentran en esta situación actualmente cinco establecimientos en toda Menorca, dos en Sant Lluís, dos en Ciutadella y uno en Maó.