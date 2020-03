CCOO exige más material sanitario para el personal de Ciutadella

Tres de los delegados sindicales del Ayuntamiento de Ciutadella, a través de Comisiones Obreras, han exigido a la alcaldesa que tome medidas urgentes que mejoren la prevención de riesgos laborales porque estiman que hasta ahora ha incurrido en una dejadez, agravada por la actual situación que incide en la falta de material sanitario.

Uno de los delegados, Antoni Anglada, policía local, aseguró este viernes que, dada la pandemia, la falta de prevención pone en peligro la seguridad de los agentes que tratan con personal de riesgo por lo que señala que los representantes sindicales se plantean interponer una demanda judicial contra la alcaldesa.

La Policía Local administra con rigor las mascarillas y guantes de que dispone en previsión a que las medidas se prolonguen en el tiempo. Anglada explica que ante esta situación «cada uno se busca la vida, usa la mascarilla una semana y la lava para volverla a usar». Subraya incluso que algunas mascarillas y guantes regalados por ciudadanos a la Policía «se los han llevado para personal de otras áreas de servicios sociales.

En la actualidad tres agentes están en vigilancia activa, y uno de ellos pendiente de recibir los resultados del análisis lo que podria incidir en los turnos de trabajo, ha explicado el delegado. En todo caso la Policía Local ha tomado medidas preventivas para evitar contagios desde hace ya dos semanas.

En cuanto al resto de policías locales de la Isla, los agentes trabajan con material adecuado aunque mínimo, que podría resultar insuficiente si el estado de alarma se prolonga en el tiempo. No faltan mascarillas ni guantes aunque realizan un uso muy restrictivo para conservarlo. En Alaior algunos agentes sí se han mostrado quejosos porque estiman que el material no es suficiente, mientras que en otras poblaciones indican que solo hacen uso de él cuando es indispensable para que no se agote.