Missatges d'esperança per als malalts ingressats a l'hospital

Si hi ha una cosa que s’està demostrant arran de la crisi sanitària de la covid-19 és que la societat, malgrat tot, és solidària i està disposada a ajudar a aquells que pitjor ho estan passant. Una bona mostra és la iniciativa que han posat en marxa a l’Hospital Mateu Orfila de Maó, amb la qual més de dues-centes persones han enviat, amb creativitat i il·lusió, els seus millors desitjos als malalts que estan ingressats i aïllats per culpa del coronavirus.

Fa uns dies s’anunciava a través dels mitjans de comunicació i de les xarxes socials aquesta proposta que, tot i que no és nova perquè ja s’havia duit a terme a Madrid, sí que permet descobrir la solidaritat present a la societat.

Només el primer dia es van rebre 110 missatges, i la darrera dada és que són 227.

La psicooncòloga Nike Moyano i la treballadora social Eva Torrents són les responsables de la iniciativa, juntament amb el personal d’infermeria que atén els malalts i que finalment els fan arribar les cartes a les habitacions.

«Les cartes són anònimes, només es permet el nom sense llinatges i el poble», explica Nike Moyano, qui afirma que hi ha comunicacions «de tot tipus, hi ha cartes, gloses, frases inspiradores, descripcions de paisatges, missatges d’esperança i també dibuixos». I n’hi ha que «estan escrites a ordinador però també a mà, i que envien en forma de foto», fetes per persones de totes les edats, des de fillets a gent gran, homes i dones.

«Hi ha molta imaginació», assegura Moyano, qui apunta que amb aquesta proposta s’aconsegueix un doble benefici. «Té un doble efecte: pel qui ho rep, però també pel qui ho envia». I és que «quan contestam als remitents per dir-los que hem entregat la seva carta a un malalt, molts ens tornen a respondre per dir que estan molt contents per haver contribuït» i fer una labor social en un moment com l’actual.

Torrent i Moyano fan una feina prèvia de recepció dels missatges, però també de preparació i adequació. «Seleccionam els que ens semblen que més poden aportar als malalts i que més poden agradar, que siguin neutres quant a ideologia i que siguin inspiradors», afegeix la psicooncòloga. «I el personal d’infermeria, al qual esteim molt agraïdes perquè col·laboren tot i tenir tanta feina, ho fan arribar als pacients, sempre que hi estiguin interessats».

Quan la carta arriba a l’habitació «es converteix en un regal per aquestes persones».