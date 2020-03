Unos 400 comercios de temporada de Menorca piden auxilio por la falta de ayudas

Cerca de 400 comercios de Menorca han aunado esfuerzos y alzado la voz para pedir auxilio. Aseguran sentirse desprotegidos al no poder acceder a ninguna de las líneas de ayuda lanzadas estos últimos días para autónomos que se han visto en la necesidad de aplicar un ERTE a sus empleados. Se trata, en su mayoría, de empresarios que abren para la temporada turística y que, por lo tanto, en estos momentos, no están dado de alta. No obstante, también incluyen en sus reclamaciones a aquellos locales que, estando abiertos todo el año, ahora deben hacer frente a sus alquileres sin poder generar ingresos.

Estos 385 negocios piden en una carta que ha sido remitida a los ocho ayuntamientos y al Consell, que las administraciones medien con los propietarios de locales y se condonen los alquileres durante el período que dure el confinamiento, así como los gastos, tales como impuestos, tasas y suministros. Además, reclaman a las autoridades ayudas económicas automáticas hasta la próxima temporada para poder pagar estos gastos que generan sus locales. «La temporada será corta y con mucho menos turismo, todo retraso nos deja en situación de vulnerabilidad y con un pronóstico reservado», aseveran.

«No figuramos en ninguna línea de ayudas, no queremos que nos dejen desamparados», asegura una de las promotoras de esta iniciativa, Àngels Verdaguer. «Esta temporada buena no será y con los beneficios del verano, que este año no tendremos, deberemos pagar los gastos durante el invierno», se lamenta.