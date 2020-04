El IB-Salut opta por el ‘Artiem Carlos’ como apoyo asistencial

El IB-Salut, después de anunciar que el hotel Sur Menorca de Biniancolla había sido elegido para servir de apoyo asistencial en caso necesario, ha seguido valorando otras ubicaciones posibles. Ayer se decantó por el Artiem Carlos, en el municipio de Es Castell, en la ribera del puerto de Maó. Aunque su elección no se ha hecho pública de forma oficial, fuentes del Consell han confirmado esta ubicación. Hoy está previsto que un grupo de profesionales del grupo Artiem se dediquen a preparar las habitaciones para este uso temporal de emergencia.



Puede que no sea necesario

El Hospital dispone de momento de espacio suficiente para responder a la demanda de atención de pacientes infectados por el coronavirus, tanto en planta como en las UCI. Por este motivo, es probable que la ocupación del hotel Artiem Carlos no llegue a producirse, a no ser que se supere la capacidad de los recursos públicos, en primer lugar, y de la Clínica Menorca del Grupo Juaneda, como segunda opción.



Otra de las situaciones posibles por las que se acondiciona este recurso de urgencia es por si se considera conveniente agrupar en un mismo espacio a personas que hayan dado positivo de covid-19, que no presenten síntomas o que su pronóstico sea leve, como una forma de prevenir la expansión del virus.



El Govern ha habilitado dos hoteles, en Mallorca y Eivissa, para alojar a los profesionales sanitarios desplazados o que convivan con personas de riesgo. Se trata del hotel THB de Palma y de los apartamentos Can Farràs de Eivissa. En este caso, Menorca no ha planteado esta necesidad.