La confección de mascarillas se traslada a las fábricas de calzado

El sector del calzado no se ha dado por vencido después de que el taller de mascarillas que se puso en marcha en el polideportivo de Maó tuviera que cerrar. Y la confección se ha trasladado a algunas fábricas donde sigue activa la labor de coser y montar mascarillas para aquellos sectores que, siendo esenciales, necesitan protegerse y no contagiar. Así lo anunciaba este viernes la presidenta del Consell, Susana Mora, al apuntar que «no paramos la producción de material alternativo, por lo que no bajamos la guardia».

Una de las empresas que ha cambiado el calzado por mascarillas es Pons Quintana. Y es que, tal como apunta en un vídeo que ha difundido, «el corazón de nuestro equipo no se puede parar» porque «la única seguridad es que con la ayuda de todos, todo va a salir bien». La empresa cuenta con una decena de trabajadoras que están cosiendo mascarillas con una producción de entre 400 y 500 diarias. Además, hay un equipo de voluntarias que desde sus casas también colaboran. La empresa corta las piezas, así como también los elásticos y la estructura metálica de la nariz. Realiza paquetes de 40 mascarillas y se reparten. En una semana se han confeccionado más de 4.000. «Hay que pensar en la gente que está en la calle trabajando y no tiene mascarillas, recibimos muchas peticiones, hacen falta», apunta Juan Carlos Fernández.

Empresas como Mascaró y Homers se han ofrecido y han mostrado disposición absoluta a las autoridades para poner en marcha la confección. Desde Mascaró explican que tienen una partida de material que sobró del taller del ‘poli’. Y el lunes iniciarán la fabricación de mascarillas que, en este caso, serán homologadas y para uso sanitario. Este mismo viernes pudieron acordarlo con el Área de Salud que les llamó para preguntar si había disponibilidad para su confección. Serán trabajadoras voluntarias las que las coserán. En el caso de Homers, explican que también disponen de material y personal. Se ofrecieron al Área de Salud. Este viernes por la mañana aguardaban respuesta.