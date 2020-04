Los abogados reclaman al Estado las ventajas que reciben los autonómos

Despachos cerrados, juzgados bajo mínimos que solo atienden causas esenciales, litigios hibernados... la crisis sanitaria del covid-19 afecta también de forma radical al colectivo de abogados, que ha visto reducida su ocupación prácticamente a la , lo que solicitan al Estado las mismas ventajas que se plantean para los autónomos en cuanto a fiscalidad o pago de cuotas.

Ha descendido la delincuencia, además, las causas civiles no son urgentes y por tanto no avanzan, y como apuntaba el juez del Juzgado 1 de Maó a principios de semana, afortunadamente tampoco ha repuntando la violencia de género en la Isla durante el confinamiento. Los abogados, como la mayoría de sectores, no tienen trabajo.

Los 200 colegiados en Menorca, aproximadamente, aguardan la respuesta del Ministerio de Justicia a la petición trasladada por el Consejo General de la Abogacía, del que dependen los colegios territoriales, el pasado 1 de abril.